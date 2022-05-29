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الخارجية القطرية: نشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لردع الاحتلال الإسرائيلي

Lebanon 24
29-05-2022 | 12:08
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