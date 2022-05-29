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بوريل: سنبحث مع المجلس الأوروبي تأثير العملية العسكرية الروسية على أمن الغذاء العالمي
Lebanon 24
29-05-2022
|
12:56
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