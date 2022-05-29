نقولا نحاس: خطة الرئيس دياب لم تعالج بشكل موسّع معالجة الفجوة وكانت الحسابات تقول ان الخسارة 102 مليار فيما لم تكن بهذه القيمة في حينها وحكومة دياب لم تعرف كيف تدافع عن الخطة واوقفت المناقشة مع صندوق النقد (LBCI)

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