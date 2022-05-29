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الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع دول جزر المحيط الهادئ لبناء "مستقبل مشترك"

Lebanon 24
29-05-2022 | 23:40
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