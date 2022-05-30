Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الإيراني: نؤكد على ضرورة التعاون الإقليمي لضمان أمن المنطقة

Lebanon 24
30-05-2022 | 05:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء الإيرانية: الرئيس الإيراني يقول إن ضرورة امتلاك طهران للتكنولوجيا النووية "أمر لا نقاش فيه"
lebanon 24
30/05/2022 22:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني في اتصال مع نظيره القطري: نؤكد ضرورة حفظ مصالحنا وخطوطنا الحمر خلال مفاوضات فيينا (الجزيرة)
lebanon 24
30/05/2022 22:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري: نؤكد على حلّ الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
lebanon 24
30/05/2022 22:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: الوضع في دونباس صعب للغاية والقوات الروسية ركزت قصفها المدفعي والصاروخي والجوي على المنطقة
lebanon 24
30/05/2022 22:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
14:56 | 2022-05-30
14:50 | 2022-05-30
14:45 | 2022-05-30
14:32 | 2022-05-30
14:27 | 2022-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website