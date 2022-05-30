Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الإسباني: دعم الناتو لأوكرانيا غير محدود

Lebanon 24
30-05-2022 | 05:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: تحدثت هاتفيًا مع رئيس الوزراء البريطاني عن تعزيز الدعم الدفاعي لأوكرانيا ومنع حدوث أزمة غذاء
lebanon 24
30/05/2022 22:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإيطالي: ندعم عضوية الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وألبانيا وشمال مقدونيا وصربيا و الجبل الأسود والبوسنة وكوسوفو
lebanon 24
30/05/2022 22:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإسبانية: تعرض هاتفي رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع لتجسس خارجي باستخدام برنامج "بيغاسوس"
lebanon 24
30/05/2022 22:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء النرويجي: سنخصص نحو 43 مليون دولار لمبادرة تقودها بريطانيا لشراء أسلحة لأوكرانيا
lebanon 24
30/05/2022 22:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
14:56 | 2022-05-30
14:50 | 2022-05-30
14:45 | 2022-05-30
14:32 | 2022-05-30
14:27 | 2022-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website