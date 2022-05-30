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رئيس الوزراء البولندي: من الضروري أن يرى بوتين أننا متحدون ومصممون على إنهاء هذه الحرب في أسرع وقت ممكن (الجزيرة)

Lebanon 24
30-05-2022 | 10:57
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