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رئيسة البرلمان الأوروبي: يجب إظهار قوتنا أمام روسيا وخاصة في مجال الطاقة (العربية)

Lebanon 24
30-05-2022 | 11:33
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