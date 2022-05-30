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رويترز: الروبل الروسي يصعد 6% أمام الدولار ويسترد بعض خسائر الأسبوع الماضي (العربية)

Lebanon 24
30-05-2022 | 12:54
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