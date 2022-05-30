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بايدن: 7500 جندي أميركي قتلوا في أفغانستان والعراق خلال السنوات الماضية (العربية)

Lebanon 24
30-05-2022 | 13:01
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