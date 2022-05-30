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أردوغان يبحث مع زيلينسكي في اتصال هاتفي آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
30-05-2022 | 14:32
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