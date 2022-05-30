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القناة 12 الإسرائيلية: 100 إسرائيلي في تركيا بلغوا بإمكانية استهدافهم من إيران وطلب منهم العودة إلى إسرائيل (الجزيرة)

Lebanon 24
30-05-2022 | 15:57
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