النائب غياث يزبك لـmtv: لن نكشف عن المفاجأة التي تحضّرها "القوات" اليوم و"رح نسكّت كلّ يلّي بدّو يتصيّد بمياه القوات وهذه المرة المياه لن تكون سهلة"

Lebanon 24