برّي: أدرك وتدركون معي في هذه اللحظات العصيبة التي يمرّ بها لبنان أنّ أيّ كلام لا يُلامس وجع الناس وحاجاتهم وأنّ أيّ خطط ووعود وبرامج لا تقدّم الحلول للأزمات هو كلام وخطط خارج السياق

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