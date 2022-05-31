برّي: فلنحتكم للإرادة الوطنية الجامعة المتمثلة بقلق الناس وآمالهم بالقدرة على التغيير ولا لمجلس يُعمّق الإنقسام بين اللبنانيين ولا للفراغ في أيّ سلطة

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