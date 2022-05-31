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وزير الخارجية الأوكرانية يُعبّر عن خيبة أمله من موقف المجر من العقوبات على روسيا
Lebanon 24
31-05-2022
|
09:05
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