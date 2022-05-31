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ألمانيا تشتري 60 مروحية عسكرية من شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات (العربية)

Lebanon 24
31-05-2022 | 12:22
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