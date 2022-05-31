ميقاتي: منذ تأليف حكومتنا قلنا بوضوح أنّ الكهرباء هي أولوية بالنسبة لنا وحاولنا الكثير من أجل تحسين واقعها وظروفها سواء على المدى القصير والمدى البعيد

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