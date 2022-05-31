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ميقاتي: تم اختيار التعامل مع شركة كهرباء فرنسا باعتبار أنها أكثر علماً بالشبكة الكهربائية في لبنان التي تحتاج لتأهيل وتحديث

Lebanon 24
31-05-2022 | 14:46
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