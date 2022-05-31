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نائب رئيس أفغانستان السابق: طالبان تريد نقل العاصمة إلى قندهار دون أي إشعار مسبق (العربية)

Lebanon 24
31-05-2022 | 14:49
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