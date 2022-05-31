ميقاتي: الرئيس عون طلب مني تأجيل بندي الكهرباء إلى ما بعد الإنتخابات فأجلته على مبدأ "انو تأخرت سنين ما بتفرق عأسبوع" لكن لا يمكنني أن أجزم أن الرئيس أو باسيل هما من طلبا سحب البند لأنني لا أملك معطيات

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