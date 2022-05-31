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ميقاتي: في الواقع لم يتغير شيء فالرئيس نبيه بري ما زال رئيساً ونائب الرئيس هو الياس بو صعب ومن تكتل "لبنان القوي"

Lebanon 24
31-05-2022 | 15:08
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