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ميقاتي رداً على سؤال عن المداورة في الرئاسات: "اذا بتمشي عالكل ما عندي مشكلة" ولا أسعى للبقاء في رئاسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
31-05-2022 | 15:10
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