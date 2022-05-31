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ميقاتي: أفضّل وجود حكومة ذات أوصاف كاملة وهيكل دستوري صريح لأن هناك الكثير من الأمور الأساسية التي تحتاج لقرارات واضحة

Lebanon 24
31-05-2022 | 15:14
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