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ميقاتي: إذا أخذ مجلس النواب دوره كاملاً يمكنني أن أقول أننا نستطيع أن نكمل بحكومة تصريف أعمال وإذا حصل العكس "ما بعتقد فينا نكفي أكتر من سنة"

Lebanon 24
31-05-2022 | 15:16
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