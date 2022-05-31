ميقاتي: إذا أخذ مجلس النواب دوره كاملاً يمكنني أن أقول أننا نستطيع أن نكمل بحكومة تصريف أعمال وإذا حصل العكس "ما بعتقد فينا نكفي أكتر من سنة"

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