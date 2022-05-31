ميقاتي: من داخل المجلس هناك أشرف ريفي وعبد الرحمن البزري وغيرهما من الشخصيات لتولي رئاسة مجلس الوزراء ومن خارج المجلس هناك رجل وطني اسمه عامر البساط وأي شخص يُطرح سأكون بجانبه

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