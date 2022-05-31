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ميقاتي: من داخل المجلس هناك أشرف ريفي وعبد الرحمن البزري وغيرهما من الشخصيات لتولي رئاسة مجلس الوزراء ومن خارج المجلس هناك رجل وطني اسمه عامر البساط وأي شخص يُطرح سأكون بجانبه

Lebanon 24
31-05-2022 | 15:22
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ميقاتي: قلت إن "الترين نحط عالسكة" بشأن النهوض لكن هناك خطوات أولية يجب القيام بها تخص صغار المودعين وكبارهم والكابيتال كونترول هو "ضرورة" للحفاظ على الأموال وليتعدل بما يراه المجلس مناسباً
lebanon 24
01/06/2022 02:41:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بدر ل"اللواء": هناك تباين في الآراء حول من نرشّح لرئاسة المجلس
lebanon 24
01/06/2022 02:41:39 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: جاهزون لإلغاء الطائفية بالكامل ولكن نفهم أنها ليس وقتها حالياً وماذا يمنع أن يكون هناك مرشحين آخرين لرئاسة مجلس النواب ومن يفكر أن يقايضنا بين رئاسة المجلس ونائب الرئيس "غلطان ومسترخصنا"
lebanon 24
01/06/2022 02:41:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: هناك إنفاق إنتخابي كبير وخصوصاً في الاعلام وهيئة الاشراف على الانتخابات تُقرّر بالاضافة إلى المجلس الدستوري في هذا الامر
lebanon 24
01/06/2022 02:41:39 Lebanon 24 Lebanon 24
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