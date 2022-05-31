ميقاتي: قلت إن "الترين نحط عالسكة" بشأن النهوض لكن هناك خطوات أولية يجب القيام بها تخص صغار المودعين وكبارهم والكابيتال كونترول هو "ضرورة" للحفاظ على الأموال وليتعدل بما يراه المجلس مناسباً

Lebanon 24