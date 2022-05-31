ميقاتي: الحكومة التزمت بالخطة بإرجاع 90% من الحسابات أي ما مجموعه 2,194,000 حساب "كل واحد حسب حسابه" و100 ألف دولار "مضمونة لكل حساب" وكانت المفاوضات مع الصندوق لرفعها إلى الـ150 ألف دولار

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