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ميقاتي: الحكومة التزمت بالخطة بإرجاع 90% من الحسابات أي ما مجموعه 2,194,000 حساب "كل واحد حسب حسابه" و100 ألف دولار "مضمونة لكل حساب" وكانت المفاوضات مع الصندوق لرفعها إلى الـ150 ألف دولار

Lebanon 24
31-05-2022 | 15:56
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ميقاتي: صندوق النقد حتى الساعة مع "عدم التمييز بالحسابات" في الخطة لكنني مع أن نميز بينها فهناك من حوّل أموله إلى الخارج وهناك من استفاد من الفوائد منذ عام 2012 إلا أن الصندوق قال إنه لا يمكننا التمييز
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