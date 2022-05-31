ميقاتي: صندوق النقد حتى الساعة مع "عدم التمييز بالحسابات" في الخطة لكنني مع أن نميز بينها فهناك من حوّل أموله إلى الخارج وهناك من استفاد من الفوائد منذ عام 2012 إلا أن الصندوق قال إنه لا يمكننا التمييز

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