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ميقاتي: يجب على الجميع التعاون من أجل النهوض وتجاوز التحديات وأوجه تحية لمجلس النواب وأدعو من فيه للتكاتف معاً

Lebanon 24
31-05-2022 | 16:20
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ميقاتي: قلت إن "الترين نحط عالسكة" بشأن النهوض لكن هناك خطوات أولية يجب القيام بها تخص صغار المودعين وكبارهم والكابيتال كونترول هو "ضرورة" للحفاظ على الأموال وليتعدل بما يراه المجلس مناسباً
lebanon 24
01/06/2022 02:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء عباس ابراهيم: اتمنى ان يتحمل الجميع المسؤولية لجبه التحديات المقبلة بسلام وليكن التعاون والحوار شعار المرحلة التي سنخوضها مما ينعكس ايجاباً على الوضعين المعيشي والأمني
lebanon 24
01/06/2022 02:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
01/06/2022 02:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24
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01/06/2022 02:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24
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