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قوات الجيش الإسرائيلي تطلق النار على فلسطينية أمام مخيم العروب جنوبي بيت لحم (الجزيرة)

Lebanon 24
01-06-2022 | 01:04
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