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أخبار عاجلة
زيلينسكي: أوكرانيا تخسر ما بين 60 و100 جندي يوميا في القتال
Lebanon 24
01-06-2022
|
00:53
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