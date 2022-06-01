Advertisement

أخبار عاجلة

بدء اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الروسية

Lebanon 24
01-06-2022 | 05:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السعودية: دول مجلس التعاون حريصة على أمن الطاقة
lebanon 24
01/06/2022 17:14:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: من غير الممكن عقد اجتماع لوزراء خارجية اللجنة الرباعية للشرق الأوسط بسبب موقف واشنطن المعرقل (الجزيرة)
lebanon 24
01/06/2022 17:14:07 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأممي لليمن ينضم إلى اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون في الرياض
lebanon 24
01/06/2022 17:14:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركية: ناقشنا في اجتماع وزراء الخارجية لدول الناتو المفهوم الاستراتيجي للحلف خلال العقد القادم
lebanon 24
01/06/2022 17:14:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
09:53 | 2022-06-01
09:46 | 2022-06-01
09:45 | 2022-06-01
09:34 | 2022-06-01
09:22 | 2022-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website