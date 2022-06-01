Advertisement

أخبار عاجلة

أردوغان: تركيا لن تجري محادثات ثنائية مع اليونان بعد الآن

Lebanon 24
01-06-2022 | 06:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة التركية: أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني اتّفقا خلال محادثات على تحسين العلاقات الثنائية رغم الخلافات
lebanon 24
01/06/2022 17:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: المحادثات تجري الآن بين الجانبين الروسي والأوكراني
lebanon 24
01/06/2022 17:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة التركية: أردوغان يبلغ بوتين استعداد تركيا لتولي دور في آلية المراقبة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة إذا تم التوصل إلى اتفاق
lebanon 24
01/06/2022 17:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: المحادثات مع فنلندا والسويد لم تكن على المستوى المتوقع ولا نستطيع أن نقول نعم لانضمام البلدان الداعمة للإرهاب إلى الناتو (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
01/06/2022 17:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:15 | 2022-06-01
10:14 | 2022-06-01
09:53 | 2022-06-01
09:46 | 2022-06-01
09:45 | 2022-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website