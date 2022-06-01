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بوتين: روسيا ستعزز قوتها واستقلالها وسيادتها

Lebanon 24
01-06-2022 | 09:00
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كد الرئيس، فلاديمير بوتين، إن روسيا في هذا العالم الذي يشهد تغييرا سريعا ستعمل على تعزيز قوتها واستقلالها وسيادتها.

وقال، اليوم الأربعاء، في رسالة بالفيديو بمناسبة اليوم العالمي للطفل: "أنت تعيش وتنمو في وقت ديناميكي للغاية حيث يتغير العالم وبسرعة. أنا متأكد من أن روسيا في هذا العالم المعقد ستعزز قوتها واستقلالها وسيادتها. وهذا العمل ليس في اتجاه معين واحد، سيكون في الاقتصاد والتكنولوجيا والعلوم والعديد من المجالات الأخرى، وتعزيز المجتمع المدني والتعليم الوطني. وأعتقد أن من بينها مجتمع مدني قوي وأنشطة وطنية للشباب".
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وشدد بوتين على أن نجاح البلاد يعتمد على عمل وإنجازات المواطنين الذين تجمعهم القيم المشتركة والثقافة والتقاليد واحترام التاريخ: "الكثير يعتمد عليك حقا، ومبادرتك. إن نجاح أي بلد، كما تعلم، يأتي من العمل، وإنجازات الناس الذين تجمعهم القيم المشتركة، والثقافة، والتقاليد، واحترام التاريخ، والرغبة في المساهمة لتنمية روسيا، فالناس ليسوا بالأقوال، بل بالأفعال، يشاركون ويتشاركون في ما يحدث لمدينتهم وقريتهم ودولتهم ككل".

وتابع قائلا: "الجيل الحالي لديه كل ما هو ضروري لبناء مستقبل جدير معا: العزيمة، والمسؤولية، والحب للبلد، فضلا عن الرغبة في اكتساب معرفة جديدة ومساعدة الآخرين".
 
(روسيا اليوم)
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