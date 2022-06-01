Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية السعودية: موقفنا الخليجي موحد من الأزمة في أوكرانيا

Lebanon 24
01-06-2022 | 09:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السعودية يؤكد دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد في أوكرانيا
lebanon 24
01/06/2022 17:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الإماراتية: وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد يبحث مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد سبل تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها الأزمة في أوكرانيا
lebanon 24
01/06/2022 17:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودية: نتفق جميعا على ضرورة إنهاء النزاع في أوكرانيا وحماية المدنيين ومن المهم إطلاق حوار فوري
lebanon 24
01/06/2022 17:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الصيني: نرفض أي ضغط خارجي بخصوص موقفنا من الأزمة الأوكرانية (العربية)
lebanon 24
01/06/2022 17:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:15 | 2022-06-01
10:14 | 2022-06-01
09:53 | 2022-06-01
09:46 | 2022-06-01
09:45 | 2022-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website