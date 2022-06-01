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لافروف: هناك احتمال لتورط دولة ثالثة في الحرب الأوكرانية بسبب تزويدها كييف بالسلاح

Lebanon 24
01-06-2022 | 09:46
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