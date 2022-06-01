إنتشال جثة من البحر بالقرب من مرفأ صيدا الجديد

عثر أحد هواة السباحة عصر اليوم على جثة عائمة فوق سطح مياه البحر عند المرفأ الجديد في مدينة صيدا، وعمل مع بعض المواطنين على انتشالها تمهيدا لتسليمها للأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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(الوكالة الوطنية)