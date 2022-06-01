23
o
بيروت
24
o
طرابلس
21
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير خارجية أميركا يتوقع أن تستمر الحرب في أوكرانيا لأشهر عدة (العربية)
Lebanon 24
01-06-2022
|
11:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائبة وزير خارجية أميركا بعد اجتماع مع الناتو: نتخوف من دعم الصين لحرب روسيا في أوكرانيا (العربية)
Lebanon 24
نائبة وزير خارجية أميركا بعد اجتماع مع الناتو: نتخوف من دعم الصين لحرب روسيا في أوكرانيا (العربية)
01/06/2022 22:18:33
01/06/2022 22:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية أوكرانيا: الحرب لم تكن لتحدث لو وافقت فرنسا وألمانيا على انضمامنا للناتو (العربية)
Lebanon 24
وزير خارجية أوكرانيا: الحرب لم تكن لتحدث لو وافقت فرنسا وألمانيا على انضمامنا للناتو (العربية)
01/06/2022 22:18:33
01/06/2022 22:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة خارجية ألمانيا: يجب أن نتأكد ألا تمتد الحرب في أوكرانيا إلى دول أخرى (العربية)
Lebanon 24
وزيرة خارجية ألمانيا: يجب أن نتأكد ألا تمتد الحرب في أوكرانيا إلى دول أخرى (العربية)
01/06/2022 22:18:33
01/06/2022 22:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية أوكرانيا: نتعاون مع واشنطن لاستئناف صادراتنا من الغداء رغم الحصار الروسي (العربية)
Lebanon 24
وزير خارجية أوكرانيا: نتعاون مع واشنطن لاستئناف صادراتنا من الغداء رغم الحصار الروسي (العربية)
01/06/2022 22:18:33
01/06/2022 22:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ولعت بين رياشي وجمهور "القوات اللبنانية"... سباب وكلمات نابية
Lebanon 24
ولعت بين رياشي وجمهور "القوات اللبنانية"... سباب وكلمات نابية
15:39 | 2022-05-31
31/05/2022 03:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله منزعج من شخصية برلمانية: "كان عليه التعاطي بطريقة مختلفة"
Lebanon 24
حزب الله منزعج من شخصية برلمانية: "كان عليه التعاطي بطريقة مختلفة"
01:15 | 2022-06-01
01/06/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله في غيبوبة.. هذا ما طلبه جد الطفل يوهان الممثل اللبناني القدير
Lebanon 24
بعد دخوله في غيبوبة.. هذا ما طلبه جد الطفل يوهان الممثل اللبناني القدير
00:12 | 2022-06-01
01/06/2022 12:12:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تدخل القفص الذهبي بحفل "أسطوري".. وتُثير الجدل بإعلانها عن حملها في ليلة الزفاف! (صور)
Lebanon 24
فنانة لبنانية تدخل القفص الذهبي بحفل "أسطوري".. وتُثير الجدل بإعلانها عن حملها في ليلة الزفاف! (صور)
03:29 | 2022-06-01
01/06/2022 03:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"أحدهم" لم يصوّت لبري؟
Lebanon 24
"أحدهم" لم يصوّت لبري؟
02:15 | 2022-06-01
01/06/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
15:17 | 2022-06-01
وسائل إعلام فلسطينية نقلاً عن القناة 12 العبرية: الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على قانون تجريم رفع علم فلسطين
15:15 | 2022-06-01
"الكنيست الإسرائيلي" يصوت بأغلبية 63 عضوا ومعارضة 16 على قانون يحظر رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة حكوميًا
15:13 | 2022-06-01
وزارة الصحة الفلسطينية: 3 إصابات حرجة برصاص قوات الاحتلال في بلدة يعبد قرب جنين
15:07 | 2022-06-01
فيرجينيا: ترقب لقرار المحلفين في قضية جوني ديب وآمبر هيرد
14:47 | 2022-06-01
أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت تبلغ عند التسوية 116.29 دولار للبرميل (سكاي نيوز عربية)
فيديو
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
01/06/2022 22:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
01/06/2022 22:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
16:30 | 2022-05-30
01/06/2022 22:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact