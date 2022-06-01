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وزير الداخلية الفرنسي: تم القبض على مشجع بريطاني واحد بسبب شغب جماهيري خلال نهائي دوري أبطال أوروبا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
01-06-2022 | 11:50
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