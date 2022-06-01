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مفاوض روسي يرجح ضم مناطق أوكرانية اعتبارا من تموز بعد إجراء استفتاءات فيها (العربية)

Lebanon 24
01-06-2022 | 14:30
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