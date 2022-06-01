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"الكنيست الإسرائيلي" يصوت بأغلبية 63 عضوا ومعارضة 16 على قانون يحظر رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة حكوميًا

Lebanon 24
01-06-2022 | 15:15
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