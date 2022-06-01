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بلينكن: بايدن كان عازما منذ دخوله البيت الأبيض على مراجعة علاقتنا مع السعودية وضمان خدمة مصالحنا

Lebanon 24
01-06-2022 | 15:46
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