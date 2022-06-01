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الرياضي يفوز على بيروت بنتيجة ٢٠-٠ ويتقدم ٢-٠ في السلسلة النهائية من إكس إكس ال اينيرجي بطولة لبنان بكرة السلة بعد إنسحاب بيروت من المباراة

Lebanon 24
01-06-2022 | 17:44
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