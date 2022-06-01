الرياضي يفوز على بيروت بنتيجة ٢٠-٠ ويتقدم ٢-٠ في السلسلة النهائية من إكس إكس ال اينيرجي بطولة لبنان بكرة السلة بعد إنسحاب بيروت من المباراة

Lebanon 24