24
o
بيروت
32
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
32
o
بشري
25
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
احصاءات غرفة التحكم: قتيلان وجريحان في 4 حوادث سير خلال 24 ساعة
Lebanon 24
02-06-2022
|
00:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 7 حوادث، قتيلان و 6 جرحى
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 7 حوادث، قتيلان و 6 جرحى
02/06/2022 14:43:15
02/06/2022 14:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 9 حوادث، قتيلان و 8 جرحى
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 9 حوادث، قتيلان و 8 جرحى
02/06/2022 14:43:15
02/06/2022 14:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: حادثان وجريحان
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: حادثان وجريحان
02/06/2022 14:43:15
02/06/2022 14:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 3 حوادث و 3 جرحى (التحكم المروري)
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 3 حوادث و 3 جرحى (التحكم المروري)
02/06/2022 14:43:15
02/06/2022 14:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نائبة تغييرية: "بدنا نكسّر راسكن"!
Lebanon 24
نائبة تغييرية: "بدنا نكسّر راسكن"!
01:15 | 2022-06-02
02/06/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التعرّض لمنزله ومهاجمته برّي... تغريدة جديدة لجميل السيّد وهذا ما أعلنه فيها
Lebanon 24
بعد التعرّض لمنزله ومهاجمته برّي... تغريدة جديدة لجميل السيّد وهذا ما أعلنه فيها
08:29 | 2022-06-01
01/06/2022 08:29:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-06-01
01/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج جيسيكا عازار غاب عن حفل تخرجها في أميركا.. شاهدوا ماذا كان يفعل (فيديو)
Lebanon 24
زوج جيسيكا عازار غاب عن حفل تخرجها في أميركا.. شاهدوا ماذا كان يفعل (فيديو)
02:32 | 2022-06-02
02/06/2022 02:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم من مصرف لبنان للمصارف يتعلق بالإجراءات الاستثنائية للسحوبات النقدية
Lebanon 24
تعميم من مصرف لبنان للمصارف يتعلق بالإجراءات الاستثنائية للسحوبات النقدية
11:08 | 2022-06-01
01/06/2022 11:08:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
07:24 | 2022-06-02
دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي يختتمون زيارة إلى عدن ويرحبون بتجديد الهدنة (العربية)
07:10 | 2022-06-02
السويد: سنرسل حزمة مساعدات رابعة لأوكرانيا تشمل صواريخ مضادة للسفن وأسلحة مضادة للدبابات
06:55 | 2022-06-02
زيلينسكي: نحو 100 شخص يموتون وما بين 450 و500 يصابون بجروح يوميا في شرق أوكرانيا
06:44 | 2022-06-02
رويترز عن مصدرين: اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثي على تمديد الهدنة لشهرين
06:29 | 2022-06-02
الكرملين: روسيا لن تبيع النفط بالخسارة
فيديو
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
02/06/2022 14:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
02/06/2022 14:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
16:30 | 2022-05-30
02/06/2022 14:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact