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المرصد السوري: قصف تركي يستهدف مناطق سيطرة "قسد" وسط نزوح كبير للمدنيين

Lebanon 24
02-06-2022 | 03:00
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