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قوات سوريا الديمقراطية: أي هجوم جديد سيؤدي إلى خلق أزمة إنسانية جديدة

Lebanon 24
02-06-2022 | 03:30
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