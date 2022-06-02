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مسؤولون أميركيون لـ"سي ان ان": إدارة بايدن تسعى لإدخال حاويات تخزين مؤقتة للحبوب إلى أوكرانيا

Lebanon 24
02-06-2022 | 06:05
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