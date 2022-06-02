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وزير الخارجية الأوكرانية: توافق مع دول الخليج العربي على العمل معا لتجاوز أزمة الغذاء والطاقة

Lebanon 24
02-06-2022 | 06:10
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