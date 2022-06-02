Advertisement

أخبار عاجلة

منيمنة لـ"الجديد": التزمت بقرار تكتل النواب التغييريين الذي كان التصويت بالمرحلة الأولى بورقة بيضاء والمرحلة الثانية لغسان سكاف

Lebanon 24
02-06-2022 | 08:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتيجة الدورة الأولى من انتخاب نائب رئيس مجلس النواب: 64 صوتا للياس بو صعب و49 لغسان سكاف و13 ورقة بيضاء و2 ملغاة ويُعاد توزيع الاوراق على النواب للتصويت مجددا
lebanon 24
02/06/2022 19:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بري: المرشحان لمنصب نائب رئيس مجلس النواب هما الياس بو صعب وغسان سكاف والاكثرية المطلوبة في الدورتين الأولى والثانية 65 والدورة الثالثة الأكثرية النسبية
lebanon 24
02/06/2022 19:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بحضور كامل.. انطلاق الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد
lebanon 24
02/06/2022 19:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: مرشحنا من التكتل في الشوف فريد البستاني الوفي الذي لم يترك عندما ترك غيره وأصواتنا له ولغسان عطالله لنربح سوياً
lebanon 24
02/06/2022 19:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
12:03 | 2022-06-02
12:00 | 2022-06-02
11:56 | 2022-06-02
11:46 | 2022-06-02
11:41 | 2022-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website